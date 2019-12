Estudiantes UIS salen a vacaciones en medio de protestas

A un mes de acabarse el 2019, el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander anunció que los estudiantes de pregrado saldrán a vacaciones, esto en medio de las protestas y el paro nacional que se vive en Colombia y del cual hace parte el movimiento estudiantil.

En el comunicado las directivas señalan que los estudiantes continúan en Asamblea Permanente sin clases por lo que el tiempo no permitiría retomar las actividades académicas para terminar el segundo semestre de este año.

"El Consejo Académico realizó ajustes al calendario, teniendo en cuenta la fecha y que no se han normalizado las clases y los tiempo no permiten adelantar un proceso normativo de calidad por lo que se ha modificado el calendario y las actividades académicas se reanudarán a partir del lunes 13 de enero de 2020" se lee en la misiva.

Por su parte, la representante estudiantil Yeni Mariño señaló que esta decisión se da en un momento en que no se puede afectar la participación y la realización de la marcha por lo que "hacemos un llamado a todos los estudiante para que se sumen a la gran movilización porque somos más".