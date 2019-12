Tras cuatro días desaparecida, Yohana Aroca fue encontrada golpeada

Luego de completar su cuarto día desaparecida, en horas de la madrugada, la madre de Yohana Aroca, Gloria Acevedo, recibió una llamada de un hombre que le aseguró haber encontrado a su hija y que la enviaba a su casa en un taxi.

“Yohana llegó y estaba toda golpeada. El único sitio que no le tocaron fue la cara. Me contó que le dijeron que ahí no la golpeaban 'porque tenía un rostro muy bonito’ ”, señaló Acevedo. A pesar de que la joven universitaria ya apareció, se desconoce que ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecida.

Recuerde aquí el testimonio de Gloria Acevedo mientras se desconocía el paradero de su hija.

La última vez que Gloria Acevedo tuvo contacto con su hija fue el miércoles 27 de noviembre, cuando su hija llevaba al sobrino de su ex pareja a la casa de sus ex suegros. Antes de esto, Gloria señaló que la ex pareja de Yohana la había amenazado con no dejarla volver a su casa y agregó que él la amenazaba, por lo que ella lo denunció y optó por dejarlo para volver a vivir con su mamá.