Martes 3 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Renunció el contralor de la ciudad de Armenia, James Medina, el jefe del organismo de control presentó su dimisión en carta que envió al presidente de la Corporación Diego Torres Viscaino

Recordemos que el jefe de control ha estado en la polémica por declararse impedido para investigar el escándalo de la valorización y por lo que el concejo municipal le toco designar un contralor ad hoc para este tema, ya que James Medina agregó que es amigo de la familia Valencia y por eso no podía adelantar los procesos contra la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia.

El representante a la cámara del Quindío del partido Liberal, Luciano Grisales dijo que no se pronunciará públicamente sobre las revelaciones del medio nacional La FM que dio a conocer sobre una denuncia civil en su contra por parte de Francisco Valencia ex esposo de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia por un préstamo de 500 millones de pesos para su campaña electoral.

El congresista eso si señaló que es un litigio que no tiene nada que ver con dineros públicos y menos con administración pública, tampoco con el tema de valorización por que los hechos ocurrieron mucho antes de que en Armenia se empezara a considerar ese proyecto

Cero quemados con pólvora, reportan de manera oficial las autoridades de salud del Quindío…

El secretario de salud del Quindío César Rincón dijo que hasta el momento han servido las campañas y la ciudadanía ha entrado más en conciencia.

La Gobernadora ad hoc para los asuntos relacionados con el templo de adoración al diablo en Quimbaya, aún no ha tomado acciones al respecto…

Ni a favor, ni en contra se ha pronunciado Beatriz Lorena Ríos, directora de asuntos religiosos del ministerio del Interior y nombrada como gobernadora encargada, para llevar a cabo las acciones que permitan cancelar la personería jurídica a la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz… el alcalde de Quimbaya Jaime Andrés Pérez dijo que se avanza con las investigaciones y en el análisis de la parte comercial del templo.

Un año después de la tragedia en La Vereda Travesías de Calarcá, los habitantes de la zona sostienen que se sienten abandonados por el estado…

Maicol Hernández, habitante de esa vereda que hace un año fue noticia por un deslizamiento que se vino y tapó a 6 personas, dijo hoy los habitantes de la zona están sin acueducto, no han tenido un tratamiento adecuado de los suelos y las grietas que se han presentado en la tierra, las han tapado con cal, que han entregado desde la gestión del riesgo del departamento.

Al respecto el director de la Unidad Departamental para La Gestión del Riesgo Faber Mosquera dijo que si se han tomado acciones y que se vienen trabajando en las gestiones para la consecución de recursos que permitan tomar acciones de fondo en la vereda Travesías…

Entre tanto el director de la CRQ José Manuel Cortés reconoció que se cumplió con el diagnóstico inicial de lo que había qué hacer y se han desarrollado acciones de bioingeniería, que han servido para estabilizar algunos terrenos, sin embargo si se hace necesario que se tomen acciones en conjunto.

En saldo en rojo permanece el banco de sangre de la Cruz Roja, ante la llegada de la temporada decembrina…

Una nueva jornada de paro se va a desarrollar mañana en el país, el Quindío también se une

El Comité de Paro Departamental determinó que para mañana 4 de diciembre se va a realizar una concentración de estudiantes desde las 11am en la universidad, para luego salir a partir de las 3 de la tarde desde allí, y llegar al coliseo del café. Las organizaciones sociales y sindicales se concentrarán a las 4 PM en el coliseo del café, esperan a los estudiantes y salen todos en movilización…

Precisamente el consejo académico de la Universidad del Quindío dio a conocer que el semestre sigue y los docentes tienen plazo hasta el 13 de diciembre para el ingreso de notas en el sistema académico y hasta el 17 de diciembre para las notas de habilitación.

17 años en una prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado deberá pagar José Evelio León, el hombre que por poco asesina a su ex compañera sentimental en el municipio de La Tebaida…

Aunque el hombre aceptó cargos y se acogió al pre acuerdo, deberá responder por 208 meses en la cárcel, como consecuencia de su agresión contra Alba Yuli Abril, una joven que no supera los 30 años de edad fue ataca con un cuchillo por parte del hombre, quien literalmente la emprendió a cuchillo en varias partes del cuerpo de la mujer y quien ya la había amenazado con quitarle la vida, por pedir la separación en definitiva y de manera legal…

Cabe recordar que los hechos se presentaron el 16 de julio de este año en la manzana 5 casa 13 del barrio Guayacanes de La Tebaida

Sigue creciendo el nivel de hacinamiento en los calabozos de La Policía, pues las capturas no se detienen

Y es que solamente este fin de semana se realizaron 17 capturas, 16 en flagrancia y una por orden judicial, así lo dijo el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides quien señaló que además se incautaron algunas armas de fuego y se recuperaron varios celulares que habían sido hurtados.

Hay preocupación en el Quindío por el aumento en la incautación de fauna silvestre este año han sido recuperadas 537 especies…

Y es que, de acuerdo con el comandante de la policía en este departamento, coronel Luis Hernando Benavides, cada 8 días hay una incautación diferente de fauna silvestre… el fin de semana pasado se recuperaron varios loros orejiamarillos y este fin de semana se recuperaron algunas aves y una tortuga

A través de la circular 0157 de 2019 la secretaría de Salud del departamento informó a la comunidad en general, las recomendaciones orientadas al consumo de carne de cerdo durante esta temporada decembrina.

En el documento se solicita verificar que la carne proceda de plantas de beneficio autorizadas y vigiladas por el INVIMA, que los expendios y vehículos transportadores estén inscritos ante la secretaría de Salud y tener óptimas condiciones sanitarias, locativas, de manipulación y mantener la cadena de frio, además que está prohibido el sacrificio de cerdos y demás animales en vía pública, en viviendas o en lugares clandestinos que no cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio posesionó a Ángela María Ochoa Ocampo y a Claudio de Jesús Pulido Espinal como delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el Quindío. Los funcionarios regresan al departamento una vez culminado el proceso electoral del pasado 27 de octubre.

En máxima alerta se encuentran las autoridades ambientales en el Quindío, ante la activación de la temporada seca.

El director de la CRQ José Manuel Cortés dijo que a propósito de la temporada seca que se avecina, ya se están articulando las actividades pedagógicas para que se haga uso racional del agua y no se malgaste, y para que los habitantes de la zona rural eviten durante estos días realizar las llamadas quemas controladas, pues la idea es prevenir.

En el marco de la implementación de la estrategia de Prevención de Control y Vigilancia Forestal del Quindío la CRQ ha atendido 500 denuncias por parte de la ciudadanía, en lo que va corrido del presente año, frente a la afectación que se genera en materia forestal en todo el departamento.

Ya se iniciaron las labores para reparar la tubería que conduce el agua hacía la planta del municipio de La Tebaida…

Fue lo que dijo el gerente encargado de EPQ James Castaño, quien señaló que para eso ya se firmó el contrato que supera los 40 millones de pesos y que va a permitir ponerle acelerador al daño que presenta el acueducto de los tebaidenses en el sector de La María

Empresas Públicas de Armenia avanza en el proceso que busca fijar acciones para descontaminar las quebradas de la ciudad

Por eso fue radicado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Armenia por parte de EPA ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que pasará a revisión técnica de la autoridad ambiental, desde donde se establece si existen los términos de descontaminación de las fuentes hídricas de la capital quindiana.

Hoy se elige a la Mujer Comfenalco, Quindío 2019, son 11 damas que gracias a su labor social en el departamento están postuladas a este reconocimiento, el evento se llevará a cabo a las 3:30 de la tarde en el auditorio Los Fundadores de la sede administrativa de la caja de compensación familiar.

Todo está listo para la versión 37 del festival de velas y faroles en el municipio de Quimbaya Quindío, 50.000 turistas se esperan durante el próximo fin de semana

El alcalde del municipio Luz del Quindío Jaime Andrés Pérez dijo que serán más de 40.000 faroles que van a estar adornando las calles de la localidad durante el sábado y el domingo, son sin duda obras de arte que por mucho tiempo han elaborado los habitantes de Quimbaya y que exhiben con mucho orgullo durante estos dos días, en los que se le brinda un homenaje a la virgen de La Inmaculada Concepción…

El subsidio del adulto mayor en Armenia se pagará hasta el próximo 11 de diciembre en los diferentes puntos de facilismo

En deportes, el departamento del Quindío ya logró sus dos primeras medallas en los juegos Paranacionales Bolívar 2019. En judo con discapacidad visual, Cristian Camilo Orozco Escárraga, y Jhonatan Stiven Velasco Blandón lograron medallas de bronce en las categorías 55 kilógramos

En deportes, con 24 medallas el Quindío cerró su participación en Juegos Nacionales Bolívar 2019, el triatlón con dos medallas de oro fue el deporte que saco la cara por el departamento, en total fueron dos medallas de oro, seis de plata y dieciséis de bronce.

La gerente de Indeportes Quindío Olga Lucía Fernández señaló que quedó un sinsabor por no haber igualado o superado los resultados del 2015.