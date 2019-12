Pacientes de Salud Vida en incertidumbre por decisiones judiciales

Un tercer fallo judicial que se entregó en las últimas horas complicaría aún más la situación de los usuarios de la EPS Salud Vida en Norte de Santander, al no tener definido cuál será el futuro de los tratamientos y entrega de medicamentos.

La decisión fue del juzgado Primero Civil de Valledupar, el cual ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, suspender de manera inmediata la liquidación a Salud Vida EPS.

Torcoroma Rincón quien es defensora de los usuarios de esta EPS en Villa del Rosario, le dijo a Caracol Radio que lo que se debe buscar es mejorar las condiciones para todos los usuarios.

“Desconcertada porque así nos tienen desde hace más de un mes, estamos en las mismas porque dicen que si pero de puro papeleo, estamos siendo víctimas de maltrato de nuestros derechos, no nos dan una solución certera porque es solo papeleo pero no nos certifican que nos van a pagar las deuda y solucionar, más bien nos vimos con la sorpresa que la farmacia del municipio de Villa del Rosario cerraron las puertas al público, ni un acetaminofén nos dan, ya le informamos a la Superintendencia y que en 48 horas nos dan respuesta, siempre es un rumor tras rumor pero no vemos la ejecución” dijo la usuaria.

Para la jueza de Valledupar, no se ha dado estricto cumplimiento al fallo del pasado 14 de noviembre en el que ordenó suspender el proceso de liquidación de esa EPS y le dio 48 horas al ministro de Salud Juan Pablo Uribe para que informe a ese juzgado si la orden se cumplió o no, de los contrario abrirá un proceso de desacato en su contra.