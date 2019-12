JBalvin rompió su silencio en casa y pidió a Duque escuchar a los jóvenes

Ante miles de asistentes a su concierto en Medellín el reguetonero, JBalvin, finalmente se pronunció frente a las jornadas de protestas que desde hace dos semanas se desarrollan en todo el país.

El paisa había sido fuertemente criticado por mantenerse al margen de la situación de orden público y de manifestaciones e inclusive fue tildado de tibio por sus seguidores.

Sin embargo, decidió romper su silencio ante los miles de fanáticos que llenaron por completo el estadio Atanasio Girardot de Medellín para pedir al presidente Iván Duque que escuche a los jóvenes líderes que se movilizan por todo el territorio nacional.

"Le pido al gobierno que escuche a los jóvenes; si están marchando es porque algo no anda bien, el pueblo me lo pide, yo pido paz, pido amor, necesitamos que nos escuchen, yo nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo y es verdad, a veces tenemos tanto poder que nos escuchan mas a que a cualquier presidente, necesitamos apoyo con la educación, necesitamos apoyo con la salud, estamos cansados de la violencia; este es un país de paz, de amor, de tolerancia, hoy como José Álvaro hablo por mi pueblo, para que el Presidente y el Gobierno escuche a la juventud porque si salen a la calle es porque algo necesitan", dijo el reguetonero quien además le pidió a los más de 45 mil asistentes que lo acompañaran en un minuto de silencio y acto seguido el estadio enmudeció.

El artista aclaró que apoya a los reclamantes que resisten en las calles y apeló a los días en que nadie lo conocía, que pasó necesidad y en los que nadie los escuchó.