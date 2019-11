Cano y su historia destacada por en el país

El invitado al programa el Personaje de la Semana fue el destacado economista ibaguereño, Carlos Gustavo Cano, quien ha desempeñado importantes cargos a nivel nacional y departamental. Cano, estudio en la Universidad de los Andes y otros centros educativos de educación superior.

Ocupó cargo, como director financiero y de exportaciones de la empresa textiles Espinal, también estuvo en FedeArroz, entre otros cargos en el Tolima.

En el gobierno de Álvaro Uribe, fue Ministro de Agricultura y estuvo por 12 años como Co-Director del Banco de la República, donde laboró con Juan Mario Laserna, quien murió en un accidente de tránsito.

Actualmente, hace parte de la junta directiva de Ecopetrol, profesor de la Universidad de Los Andes, entre otros, cargos a nivel país.

“Mi padre llegó de Medellín a Ibagué en el año 1942 y mi madre de Montenegro, Quindío, y aquí (Ibagué), nacimos ocho hijos y yo soy el mayor", contó Cano a Caracol Radio. Recordó su primer empleo y ese recorrido que lo llevó a escalar al Ministerio.

Pero no todo ha sido felicidad, porque con nostalgia Cano, contó que el momento más triste fue la pérdida de su hijo quien murió en un accidente aéreo en el sur del Tolima en 1999: “Él iba a desempeñar una tarea como ingeniero agrónomo en el municipio de Planadas”. En ese mismo accidente falleció el periodista y sacerdote Javier Arango.

El tolimense aseguró que el proceso de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, estuvo bien.

Igualmente, al preguntarle por si es la mala hora del presidente Iván Duque, con todo el panorama que se vive el país, dijo: “Ha tenido dificultades el presidente en enfrentar una ‘ola’ que ya no es colombiana, sino al parecer, Latinoamericana, donde hay un descontento por los movimientos que ya no están manejados por los partidos políticos sino de las redes sociales y no tiene un líder conocido”, aseguró Cano.