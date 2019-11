En Bolívar, jardineros denuncian exclusión en cementerio Jardines de Paz

Preocupados se encuentra un grupo de personas que presta servicio en el cementerio Los Olivos Jardines de Paz, ubicado en jurisdicción de Turbaco- Bolívar, según ellos porque de manera inesperada la administración del parque ya no les permite laborar.

Para los asociados, el tema está generando un perjuicio muy grande teniendo en cuenta que ellos derivan el sustento de sus familias, en la clientela que día a día atienden.

"La situación es preocupante porque tenemos más de cuatro días sin hacer nuestra labor. La señora Clara Puerta ha dicho que no entramos más, y lo que ha hecho en vez de buscar soluciones es reformar su personal de seguridad; 7 nos puso con changones en la puerta no sé con qué fin. Seguimos pasivamente esperando que ella dé la cara y podamos tener solución al problema. Queremos el ingreso porque ya tenemos 27 años de estar en el parque; no somos delincuentes. Si les robaron tiene que arreglar con su vigilancia", dijo un jardinero que pidió reserva de su nombre.

Caracol Radio se comunicó con la empresa propietaria del cementerio y a través de una vocera, expresaron que el equipo jurídico trabaja en un pronunciamiento oficial, pero insistió que se trata de una compañía privada, y que los señores no serían empleados del parque.

Mientras tanto el grupo de jardinero, ya pusieron el caso en manos de abogados porque resaltan que no se puede desconocer la antigüedad que llevan en el sitio.