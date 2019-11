Venezolano con cáncer agoniza en Santa Marta a la espera de una diálisis

Un grito de auxilio desde Santa Marta realiza una mujer venezolana que suplica a las autoridades de la salud, la orden para una intervención médica que necesita su esposo – también migrante de Venezuela – que padece de cáncer y requiere de una diálisis.

Se trata de Adison Zambrano, quien completa 13 días internado en la clínica La Castellana del barrio Pescaíto, en donde está a la espera de ser intervenido por médicos especialistas.

La no atención se debe, al parecer, porque la víctima está indocumentada y no pertenece a ningún sistema de salud. Pese a que una tutela lo favoreció para que le realizaran el procedimiento, aún la misma no se le da cumplimiento.

Según su esposa, Greosmary de Zambrano, han sido varias las clínicas que han recorrido en busca de la diálisis, pero hasta el momento no han sido atendidos, siendo víctimas de un paseo de la muerte, porque su esposo está “agonizando a la espera de ser operado”.

“Mi esposo se encuentra mal, está agonizando. Él necesita de manera urgente que se le haga una diálisis. Me lo trasladaron en una ambulancia y le hicieron el recorrido (…) no me lo aceptaron en ninguna clínica. Necesito que por favor me ayuden”, asegura Greosmary de Zambrano.

El grito de auxilio de la mujer va dirigido hacia el gobierno departamental y nacional, además para quienes puedan ayudar a que las clínicas de Santa Marta no le cierren las puertas y lo atiendan antes de que sea tarde.