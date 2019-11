En Medellín inauguran el Centro de Atención de Fiscalía más grande del país

En una alianza entre diferentes instituciones y entidades del país, fue inaugurado en Medellín un nuevo Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nacional que recibirá denuncias de violencia sexual, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, entre otros.

Con la puesta en marcha de este nuevo centro, el más grande del país, se pretende reducir a la mitad el tiempo de atención al usuario y aumentar la recepción de denuncias de 170 a 250 diarias.

En todo el país hay solo 10 de estos centros, cuatro de ellos en Antioquia y este último, cuyas puertas fueron abiertas este jueves, cuenta con unos 130 servidores públicos de la Fiscalía, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Alcaldía de Medellín con su personal de las Comisarías de Familia, la Secretaría de la Mujer, las Inspecciones de Policía, así como las diferentes redes de apoyo.

En este nuevo centro la alcaldía de Medellín invirtió 18 mil millones de pesos, según informó el alcalde, Federico Gutiérrez.

“Abre sus puertas para fortalecer la atención al ciudadano, para el restablecimiento de sus derechos, atenderá a niños, mujeres, todo el tema de abuso violencia intrafamiliar y buscar una atención digna y oportuna. Una sociedad que no trabaje por nuestros niños no tiene futuro, para que no ocurran estos incidentes necesitamos transformamos como sociedad donde respetemos la vida y a los demás.... no solo se trata de un espacio físico sino de un mejorar el servicio de la Fiscalía y de quienes buscan justicia; tenemos que seguir trabajando para que estos casos no ocurran”, precisó el mandatario local.