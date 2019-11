Nuevas rutas y cambios en el servicio de Metrolínea

Como un esquema de contingencia el Sistema Masivo de Transporte Metrolínea ha anunciado que tendrá rutas propias que irán hacia el norte de Bucaramanga y otros sectores donde el servicio no llegaba.

La decisión se tomó porque no continuará el convenio de complementariedad que tenían con los buses convencionales.

La AN2 será la nueva ruta que espera llegar a barrios como: Los Ángeles, Mirador Norte, José María Córdoba, Esperanza II, Esperanza III, San Cristóbal y La Juventud para conectar con la vía al mar sentido: norte – sur hacia el centro de Bucaramanga. Esto con los horarios de servicio habituales.

Emilcen Jaimes, gerente del Sitm señaló que estos cambios comenzarán desde el próximo lunes 2 de diciembre. "Con la ampliación de la cobertura de la ruta AN1 que hoy llega al barrio Las Hamacas sumará a su conexión otros sectores como: Villa Alegría, entrada de Villas de San Ignacio, y Café Madrid anunció la optimización de su servicio en el norte de Bucaramanga y otros sectores de la ciudad" explicó la gerente.

Metrolínea especificó otro cambios en sus trayectos con el propósito de reemplazar las 14 rutas alimentadoras que se eliminan a partir del mes de diciembre.

Conozca otros cambios que anunció el Sitm:

La ruta AB2 que no irá más a Parque Estación UIS, sólo lo hará hasta la Universidad Cooperativa de Colombia, sentido: sur – norte, de lunes a sábado en su horario habitual.

Por su parte, la ruta P13 modifica su trazado de Parque Estación UIS, utilizando la carrera 30 – Quebrada Seca, hasta conectar en Megamall, en día hábil en su horario habitual.

También la ruta AP4 entrará en operación regular, Provenza – Porvenir desde las 4:40 p.m., hasta finalizar operación para reforzar la desalimentación en este sector, en día hábil en su horario habitual y feriados todo el día.