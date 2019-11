Expertos cuestionan proyecto en los cerros orientales

Para académicos como Jairo Puentes el proyecto 'Bosque de los Caminantes' que está realizando la alcaldía de Bucaramanga en los cerros orientales es un proyecto que se ejecuta de manera irresponsable debido a que no cuenta actualmente con una licencia ambiental.

La protección de los cerros según lo indicó debe hacerse no pavimentando más caminos sino realizando campañas educativas y distribuyendo más guardabosques que protejan la reserva, ya que recordemos es un lugar que tiene senderos que ya fueron declarados como zonas de uso público por la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

"Los cerros orientales ya tienen muchos problemas que no se van a solucionar con papeles ni obras de cemento. Tienen que haber personas establecidas en esos sitios y que son los que se encarguen de evitar que los problemas se aumenten".

Los problemas a los que el experto se refiere son las construcciones legales e ilegales que se han hecho sobre esta reserva por lo que hizo referencia a la importancia, antes de que sigan interviniendo, de tener la licencia ambiental que será entregada por la Cdmb.

"Lo más lógico es que haya que hacer el trámite de la licencia ambiental antes de que sigan llevando máquinas hacia los cerros. Para eso se requiere un estudio de impacto ambiental donde se plantea lo que se puede y no se puede hacer. Hasta tanto no pueden ser tocados".

¿Qué responde al alcaldía?

Los cerros orientales cuentan con 43 hectáreas de bosque que la alcaldía convirtió en propiedad pública con senderos para el disfrute de la ciudadanía.

El alcalde de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero negó que se estén interviniendo las zonas protegidas hasta tanto no se conozca si se necesita licencia ambiental.

"La obra se está haciendo con la adecuación de unos senderos existentes en el área urbana y no se han comenzado en el área protegida hasta que no se aclare la controversia de si necesita o no una licencia ambiental. No podemos permitir que en los cerros se sigan construyendo a nuestras espaldas".

La administración hizo modificaciones al proyecto original, luego de que la Cdmb hiciera reparos y negara la posibilidad de hacer gimnasios, juegos infantiles y baterías sanitarias en los cerros orientales.