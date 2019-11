Contrabandistas venderían cigarrillos de los Emiratos Árabes

La policía de Bucaramanga encontró que en una vivienda del barrio Alto Viento de Floridablanca personas contrabandearon 30 mil cajetillas de cigarrillos que fueron importados desde los Emiratos Árabes.

La mercancía entró al país sin la documentación legal por lo que las autoridades en compañía de la Dian incautaron los artículos que están avaluados en 38 millones de pesos.

El subcomandante de la Mebuc Edinson Rodríguez indicó que "a la pronta reacción se evitó que circulara en el área metropolitana de Bucaramanga como estas personas tenían pensando durante la temporada decembrina".

En lo que va corrido del año cerca de 103.900 cajetillas de cigarrillo de contrabando han sido incautadas en el área metropolitana, cifra que está avaluada en 177 millones de pesos.