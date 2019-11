Risaralda departamento receptor de líderes sociales amenazados

Sigue latente la situación de los líderes sociales en Colombia, siendo víctimas de amenazas e intimidaciones y ahora esta problemática ha conllevado a que Risaralda, se convierta en un departamento receptor de esta población.

Y es que no basta con los más de 100 líderes sociales amenazados e intimidados en todo el departamento durante el último año, también se suma el centenar de ciudadanos oriundos de otras regiones del país que se desempeñaban como comunales y miembros de la sociedad civil organizada y que debieron abandonar sus tierras junto a sus familias por temor y llegaron a esta zona cafetera, denunció Eisenhower Zapata, líder de la mesa departamental de víctimas.

Asegura que han fallado no solamente las entidades en no hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias, también por no acelerar los procesos de investigación y atención para quienes ya han sido víctimas de atentados.

Aseguró que estas manifestaciones sociales que han vuelto patas arriba al país, es consecuencia de la mala interpretación del estado y no escuchar a las quejas recurrentes de la ciudadanía, para evitar que sigan asesinando a los líderes sociales, comunales, estudiantes, campesinos y sociedad civil general.

Lea también: Excombatientes cambiaron sus armas por lápices en el Eje Cafetero