Registraduría no asignó recursos para consulta en oriente de Antioquia

La Registraduría Nacional del Estado Civil no asignó recursos para la consulta popular, donde se iba a definir la creación o no del Área Metropolitana del Oriente de Antioquia. La jornada de votación se tenía programada para el 15 de diciembre, sin embargo, podría ser suspendida, por no haber financiación.

Ante la decisión el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, lamentó la posición y agregó “hay que invertir en la democracia, en la participación ciudadana, no solo se invierte en puentes o pavimento”.

Pérez Gutiérrez, agregó en una carta enviada al Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, que si se suspende esa consulta esto sería un acto de enemistad con el departamento de Antioquia y hacia la participación de la gente. Agregó que espera que estos problemas se superen y que a último minuto se consigan los recursos para realizar esta consulta.

Vaticinó el gobernador, que, de no crear el área metropolitana, el oriente del departamento entrará en un retraso administrativo y económico.