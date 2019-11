Procuraduría destituyó e inhabilitó a concejal de Manizales

La Procuraduría general de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a concejal de Manizales

Se trata de Carlos Humberto Velásquez, quien votó una normatividad en la que tenía conflictos de intereses, pues la Procuraduría Regional de Caldas demostró que el funcionario intercedió en la aprobación del acuerdo que reglamentó el uso del espacio público, un tema que era de interés particular ya que él es gerente de algunos establecimientos comerciales, los cuales se verían afectados con la norma.

Velásquez manifestó que no está preocupado y continúa expresando que no actuó mal, “yo tomo la decisión de la Procuraduría con tranquilidad porque sigo insistiendo en que yo en ningún momento me debí sentir impedido para discutir y no aprobar ese proyecto que pretendía gravar con un impuesto nuevo a los comerciantes que hicieran uso del antejardín en su propiedad”.

Explica que él votó en contra de la aprobación del proyecto porque a su parecer este no tenía especificaciones necesarias, “no decía los sitios ni espacios en los que se iba a gravar el impuesto y tampoco para cuáles estratos aplicaba” argumenta.

Velásquez afirma que la Procuraduría no hizo un análisis profundo sobre la situación y que por tal motivo, él y sus abogados apelaron el veredicto y están a la espera de lo que pueda pasar en segunda instancia.

