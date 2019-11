Las mujeres de Cartagena tejieron su historia de resistencia

En conmemoración del 25 de noviembre, la Unidad para las Víctimas se sumó a la caminata organizada por organizaciones sociales de mujeres, que partió desde la India Catalina y culminó en el Camellón de los Mártires para rechazar la violencia de género.

La Unidad para las Víctimas, la Mesa de Participación de Víctimas y la Red Nacional de Violencia Sexual, lideraron los actos simbólicos en Cartagena, en los que las mujeres víctimas de violencia sexual mostraron las colchas elaboradas por retazos de tela para contar su historia de resistencia y rechazo, bajo el lema “Arrópame con tu esperanza”.

“Acompañamos la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la que participaron las 25 mujeres que trabajaron en talleres preparatorios para la elaboración de las colchas para mostrar su resistencia y rechazo a la violencia”, manifestó Miledy Galeano paz, directora territorial de la Unidad para las Victimas en Bolívar y San Andrés.

“Cada una de las mujeres que participaron en los talleres fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto. Cada una de las figuras y letras, y todo lo plasmado en esas colchas es de su ser y de todo lo que han sentido”, afirmó María Monroy, miembro de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Cartagena.

En la caminata se escucharon sus voces, que repetían al unísono: “Si te golpea, no te quiere; si te insulta, no te quiere; si te mata no te quiere; sin las mujeres no hay paz”.

“Reflejamos las manos y los pies en las colchas, porque queremos decir ¡Basta Ya! y enviar un mensaje a los hombres para que recuerden que fueron paridos por una mujer y que deben ser respetadas”, expresó Juana Matute, mujer de Cartagena que participó en los talleres liderados por la Unidad para las Víctimas.