VIDEO: Pérdidas en el comercio por retraso en intercambiador de Fátima

Son cerca de 30 comerciantes del barrio Santa Fe que tuvieron que cerrar sus talleres, sastrerías, tiendas y restaurantes porque señalan que hace más de un año que quedó inhabilitada está vía y lo que antes se recordada como un sector concurrido, ahora no se ve flujo vehicular por el cierre de la carretera debido a los trabajos del intercambiador de Fátima, en Floridablanca.

Nersy Sarmiento tiene un taller que según lo señaló está cerrado desde hace un año y ocho meses producto de la reducción en las ventas del 90% debido al cierre de esta vía.

"Nosotros no estamos en desacuerdo con la obra, ese puente nos benefició como municipio, sin embargo, el alcalde nos había dicho que la obra estaría lista en agosto, y aquí nos tiene. Somos más de 25 familias que no hemos podido abrir nuestros negocios desde el año pasado. Esta vía quedó muerte. Pedimos celeridad en la entrega".

Según la alcaldía de Floridablanca este intercambiador tiene un avance que supera el 90% y se entregaría antes de finalizar este año. La inversión de esta obra es de más de 44 mil millones de pesos con adicionales de tiempo y recursos.

Este intercambiador se espera que beneficie a cerca de 45 mil conductores, que en promedio cada día circulan por la Transversal Oriental.