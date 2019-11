Profesor en Medellín dice ser golpeado por policía durante el 21N

Aunque el jueves pasado el balance de las movilizaciones sociales en Medellín, fue de calma y orden, al finalizar la tarde una gresca se vivió a las afueras de la Universidad de Antioquia que dejó varias personas heridas, al parecer, por excesos de la fuerza pública.

Es el caso de Andrés Mena, profesor de música de varias instituciones educativas, quien participó de las movilizaciones con compañeros artistas.

El profesor denuncia que resultó herido por un agente de Policía, que se abalanzó sobre él, cuando intentaba defender a una mujer que estaba siendo golpeada por varios agentes en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

"Se me dejaron venir mas o menos 20 policías con motos, corriendo y con bolillazos. Me dieron un golpe en la cabeza y me abrieron una herida de 6 puntos mas o menos, al final corrí mucho más que ellos y logre escapar. Estuve incapacitado por 6 días".

Mena en unión con otras personas que fueron golpeadas, están recolectando pruebas de las agresiones a los que fueron sometidos durante la movilización del 21N, para interponer una queja disciplinaria ante la institución. El profesor convoca a participantes de las protestas para que se manifiesten respetando los derechos humanos.