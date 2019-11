Gobierno local responde por daños en calles del centro

Bastante molestos se encuentran los habitantes del barrio El Contento en el centro de Cúcuta al estar suspendidos los trabajos de pavimentación de las vías desde hace varias semanas, y estar completamente destapados varios de los tramos de este tradicional sector.

Ante esto los lideres decidieron cerrar con piedras, cintas y llantas el acceso a la calle 14 entre las avenidas 13 hasta la 17, debido al constante polvo que se levanta por el paso de los vehículos y las repercusiones que se están generando por esta situación.

Jesús Zambrano edil de la comuna número 1, le dijo a Caracol Radio que se había firmado varias actas en donde se iba a restablecer la pavimentación pero que ante el incumplimiento se vieron obligados a tomar las medidas de hecho.

“Nosotros ya estamos cansados del incumplimiento, las calles están completamente dañadas y habían iniciado los trabajos, pero después empezó aguas capital también a cambiar tuberías y se suspendió la pavimentación, esto ha generado daños en los carros de los vecinos y el constante polvo también se entra a las viviendas, tuvimos que cerrar por que la alcaldía se llevó las máquinas y estamos esperando que vuelva, hasta que no regresen los trabajos no vamos a abrir” dijo el líder comunal.

Ante esta situación la administración municipal ha buscado un dialogo con la comunidad para explicar los motivos por lo que se hizo el traslado de la maquinaria, y pedirles paciencia para poder culminar la pavimentación.

Yonny Pascual Contreras Roa secretario de infraestructura de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que el retraso ha sido por factores externos y que buscaran restablecer las cuadrillas.

“Es lamentable que la comunidad se tome estos mecanismos de acción que no son los adecuados, antes de nosotros retirarnos de la administración municipal se van a terminar estas obras, pero inicialmente Aguas Kpital nos dijo que no iban a intervenir y a última hora ellos tuvieron que hacerlo, esto ha generado un retraso pero no solo acá en la calle 14 si no también en otros sectores de la ciudad, nosotros tenemos una programación pero por el retraso de la empresa de acueducto no hemos podido volver a desplazar la maquinaria” dijo el secretario.

Las autoridades llegaron hasta el lugar que fue cerrado por la comunidad para mantener la calma y evitar desórdenes.