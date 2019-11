Quadrifolio en Cartagena, entre los mejores hoteles boutique del mundo

El hotel Quadrifolio de Cartagena fue galardonado en los premios Boutique Hotel Awards 2019, en la categoría The America´s Best City Explorer. Este reconocimiento se otorga por brindar un servicio exclusivo, ya que sus empleados hacen sentir a sus huéspedes tan especiales al conectarlos con la cultura de su país y ayudándolos a vivir una experiencia única en la ciudad, que de otra manera no podrían tener.

Los premios Boutique Hotel Awards desde hace diez años, se han destacado por ser la primera y única entidad internacional, dedicada a reconocer la excelencia de los hoteles boutique de lujo en el mundo y se ha consolidado entre las más prestigiosas de la industria hotelera y el sector turístico. Por consiguiente, cada año son más de 300 hoteles nominados entre 80 países.

“Estos reconocimientos son muy importantes para nosotros y para el país, porque contribuye al posicionamiento de Cartagena como un destino mundial, donde los turistas pueden disfrutar, conocer y vivir una experiencia diferente en una de las ciudades coloniales mas emblemáticas del mundo de la mano de la excelencia en el servicio de Quadrifolio”, comenta Daniel Pardo López (Uno de sus dueños).

Así mismo en años anteriores, el hotel ha sido galardonado como el Mejor Hotel Clásico de América en el 2015 y 2017 en los Boutique Hotel Awards.

El hotel Quadrifolio fue fundando en el 2005, por la empresario Mauricio Pardo y su esposa María Elvira López junto a su familia, quienes adquirieron una casa colonial del siglo XVII, con orígenes ancestrales en la ciudad amurallada en el 2001; y desde ese instante, decidieron convertir la vivienda en un hotel boutique, donde realizaron una restauración con los estándares actuales conservando el diseño original del lugar.

“El éxito del hotel ha sido fundamentado en las cuatro hojas del trébol representando sus valores: confort, servicio, excelencia, privacidad, sus visitantes encuentran una estadía diferente, ya que los huéspedes se sienten como en su casa, porque pueden preparar diferentes platos típicos de la costa colombiana en la cocina abierta de la mano de las mujeres con el mejor sazón de la cocina Caribe. Por esta razón, contamos con un solo comedor extenso donde las personas comparten diferentes culturas, esto enamora a los turistas. Por consiguiente, durante casi dos décadas, hemos disfrutado al máximo atender como en nuestra propia casa a los huéspedes, brindándoles un servicio exclusivo, tranquilo, cálido y de privacidad.”, comenta María Elvira López, fundadora del hotel.

Quadrifolio cuenta con amplias áreas sociales, 8 habitaciones para una capacidad de 20 personas, donde la mayor ocupación es del 90% de extranjeros especialmente de Estados Unidos, Francia, Brasil, Alemania, Chile, México entre otros.