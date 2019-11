Sindicatos y estudiantes se movilizarán este miércoles

La Central Unitaria de Trabajadores, el Sindicato de Educadores de Santander y los estudiantes de la UIS convocan para mañana miércoles, séptimo día de protestas, a una gran movilización por la muerte del joven Dilan Cruz en Bogotá agredido por un miembro del Esmad.

Sandra Jaimes, presidenta del SES indicó que habrá dos puntos de salida. El primero será la puerta del Sol donde estarán todos los gremios y el segundo saldrá desde la UIS.

"Rechazamos rotundamente y lamentamos la muerte del joven que estaba protestando por sus derechos y por abuso del Esmad terminó muerto. Además, mañana queremos aprovechar para decirle al presidente Iván Duque que no han servido los supuestos diálogos porque no ha escuchado al pueblo".

Los sindicatos esperan la acogida de la comunidad al igual que el pasado 21 de noviembre.

El recorrido será ir hasta la carrera 27, bajar la calle 36, encontrarse con los estudiantes y seguir hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Tenga en cuneta que desde las dos de la tarde habrá problemas de movilidad e incluso algunas restricciones viales y suspensión del servicio del Sistema Masivo Metrolínea.