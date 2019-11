VIDEO: La rebaja de pena que busca Juan Guillermo Valderrama

La defensa de Juan Guillermo Valderrama anunció que no se presentará el próximo 3 y 5 de diciembre en la audiencia de preparatoria hasta que no se defina un preacuerdo solicitado a la Fiscalía.

La abogada Flor Alba Cely de Vera señaló que están buscando que se impute el delito de homicidio agravado con una rebaja de pena del 50% si este hombre acepta los cargos.

Lea también: VIDEO: De madrugada protestaron por la muerte de Dylan

"Por ahora estamos en conversaciones y lo que estamos pidiendo es un preacuerdo, que no se haga todo el procedimiento si no que se apelen esos cargos y nos pongamos de acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena".

Sin embargo, la abogada indicó que si el ente investigador mantiene la imputación por el delito de feminicidio agravado y desaparición forzada piden una rebaja de pena del 25%.

Le puede interesar: Taxistas piden indemnización por acuerdo metropolitano

Los resultados de Medicina Legal arrojaron que Juan Guillermo Valderrama no presenta problemas psicológicos y que estaba consiente de lo que sucedía con Ilse Amory Ojeda mientras desde que llegó a Santander.

Por ahora queda esperar lo que se decida en el preacuerdo entre la defensa de Juan Guillermo Valderrama y la Fiscalía y de salir satisfactorio este proceso el acusado iría a juicio de condena.