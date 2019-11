VIDEO: Mujeres se desnudaron en marcha de protesta

Un grupo de mujeres participantes en la marcha de este lunes en Bucaramanga se desnudaron el torso frente a una estatua, en un alto que hicieron los manifestantes mientras hacían el recorrido entre la UIS, la carrera 27 con calle 36 y el centro de la ciudad.

Las damas hacen parte del Movimiento Social de Mujeres que se vincularon a las protestas de las centrales obreras y los universitarios de la UIS en la conmemoración del día internacional de la eliminación de las diferentes formas de violencia contra el sexo femenino.

La marcha fue copiosa; transcurrió en calma y se constituyó en la continuación de los actos de protesta social que ocurren en Bucaramanga desde que el pasado jueves 21 de noviembre cuando se efectuó el paro nacional en contra de una serie de reformas laborales y al régimen de pensiones sugeridas por el gobierno del presidente Iván Duque.

La manifestación llegó a la carrera 15 con calle 36, en el centro de Bucaramanga. Allí los participantes permanecieron durante unos minutos lo cual produjo la interrupción del servicio del sistema masivo de transporte, Metrolínea.