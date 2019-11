Las mujeres harán cacerolazo este lunes en Tunja, Boyacá

Las mujeres de Boyacá se darán cita a las 5pm de este lunes 25 de noviembre en Tunja, para movilizarse con cacerola en mano, contra cualquier tipo de violencias en el país, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer y las niñas, que se celebra en la fecha descrita, conmemoración que inicia en Tunja, a las 8am, con un evento simbólico en la Plaza de Bolívar de Tunja.

Lina Remolina, del grupo Semilla Feminista de Boyacá, una de las organizaciones promotoras del cacerolazo, sostuvo que “para nosotras, el panorama actual de violencia contra las mujeres y las niñas, nos hace llegar a la conclusión de que el estado No Nos cuida, y ese es precisamente el lema bajo el cual protestaremos simbólicamente, sin violencia, pero sí con mucho color, arte, música y voces femeninas alzándose para reclamar que el estado de verdad nos cuide, nos genere garantías sociales: no más violencia contra la mujer ni contra las disidencias sexuales, no más violencia de las fuerzas estatales”.

El cacerolazo arranca a las cinco de la tarde en el Parque Pinzón de la capital de Boyacá. Por su parte, en Sindimaestros habrá un conversatorio a la 1:30pm de este lunes 25 de noviembre, con mujeres líderes de todo el país, para hablar sobre la mujer y el territorio, y los derroteros que aún le queda a la sociedad colombiano en términos de género.

A este conversatorio legarán Ati Quigua, indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y concejal de Bogotá, y Gloria Ospina, impulsora del centro cultural Moravia en Medellín, dentro de otras mujeres destacadas.