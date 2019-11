Víctimas de violencia sexual continúan luchando contra el machismo

El machismo es uno de los factores que más preocupan a las mujeres víctimas de violencia en Caldas actualmente, así lo aseguran representantes de la mesa de violencias sexual en este departamento.

Cindy Yurany Franco, representante de la mesa, explica que aunque en el departamento se han reforzado los trabajos para recuperar los derechos de las mujeres víctimas de este flagelo, todavía hace falta mayor compromiso de la ciudadanía y del Estado para reconocer a la mujer.

“Aún se genera ese machismo, todavía está esa persona a la que no le importa, la que no se sensibiliza, a la que no le interesa lo que pasa al frente, pero que afecta a una familia, a una persona y sobre todo a una personalidad” indica Franco y manifiesta que las mujeres del departamento siguen en pie y trabajan por recuperar sus derechos.

Afirma además que las víctimas de violencia sexual continúan siendo señaladas y juzgadas y que esto afecta no solo a quienes ya vivieron el flagelo, sino también a quien actualmente está pasando por una situación similar, “no queremos más violencia, todos los días vemos documentales en los que hay una mujer muerta, una niña abusada, somos juzgadas y aunque no somos culpables de eso, nos sentimos culpables” expresa Franco.

