Eliminar prescripción en impuestos ayudara a próxima administración

La medida que fue implementada durante la presente administración en donde se eliminó la prescripción en el pago de los impuestos municipales en Cúcuta, ha sido una de las determinaciones que ha permitido recuperar recursos que anteriormente se perdían al estar muchos contribuyentes en mora y no pagar los tributos de anteriores vigencias.

Anteriormente muchos de los deudores morosos esperaban que pasaran años y la deuda por ley quedara prescrita, sin embargo ahora todos los recursos deben ser pagados y con esto se aumenta el recaudo de inversión con recursos propios del municipio.

Luís Javier Chaves Calzada secretario de hacienda de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta es la mejor herramienta que se hereda a la próxima alcaldía y que se mejorara las finanzas del municipio.

“Cuando llegamos las deudas prescribían a los cinco años por que no se adelantaban los procesos coactivos, no se hacían las liquidaciones oficiales, ni los mandamientos de pago que son procesos que frenan la prescripción, a su vez realizamos labores de embargos generales y masivos en la ciudad de Cúcuta la cual enviamos a todas las entidades financieras con el único objetivo que es fortalecer los tributos, sin importunar que los terratenientes de la ciudad de Cúcuta no están acostumbrados a realizar los pagos” dijo el secretario.

Afirmó que las finanzas del municipio quedan en un buen estado y que dentro del proceso de empalme se hará el balance de los que se ha recaudado durante la actual administración.