Cumbre Internacional de Liderazgo en la Universidad Tecnológica de Bolívar

Rectores, vicerrectores académicos, decanos, directivos institucionales y representantes de las universidades socias del proyecto Erasmus W-STEM (https://wstemproject.eu) de Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Irlanda, Reino Unido, Suecia, España e Italia participarán los días 25 y 26 de noviembre en el Campus Casa Lemaitre de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en la Cumbre Construyendo el Futuro de Latinoamérica Atrayendo a las Mujeres a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (W-STEM por su sigla en inglés).

El evento convoca a expertos en equidad de género en áreas STEM, tomadores de decisión, altos directivos y representantes de universidades y organismos internacionales, de Europa y América Latina, en el marco del segundo encuentro del proyecto “Building the Future of Latin America: Engaging Women into STEM”, cofinanciado por la Comisión Europea.

La cumbre pretende reflexionar sobre la problemática de la baja participación de las mujeres en programas STEM en el mundo y sus efectos y retos para la educación superior en América Latina.

Además, se compartirán experiencias exitosas para hacer frente a la baja participación de la mujer en áreas STEM. También se identificarán políticas, estrategias y mecanismos a nivel institucional que ayuden a mejorar la participación de mujeres en carreras STEM, mediante un ejercicio de innovación colaborativa y se estrecharán lazos de colaboración local e internacional en torno a la participación de mujeres en STEM.

La conferencia se abrirá al público en general interesado en la promoción de la participación de mujeres en carreras STEM: agencias gubernamentales, empresas, y sociedad civil los días 25 y 26 de noviembre.