Comunidad rechaza traslado del relleno El Carrasco a Lebrija

Tras la primera reunión de socialización del proyecto del nuevo relleno sanitario El Carrasco que realizó el Área Metropolitana de Bucaramanga para dialogar lo que sería la instalación del nuevo relleno en esa zona, la comunidad de la vereda El Líbano en Lebrija rechazaron tajantemente que se ejecuten esas obras en el municipio.

Fabián Blanco, presidente de la Junta de Acción Comunal indicó que desde hace varios meses investigadores de la UIS visitan el terreno, pero hasta hace unos días se enteraron que era porque estaban entre las áreas potenciales para las basuras.

Señaló que la construcción de un relleno sanitario en esa zona afectaría aún más a la población no solo porque resultarían contaminadas las 25 fuentes hídricas que hay en ese punto si no porque atraería aves de rapiña y malos olores.

"Nosotros decimos un no rotundo. La comunidad de la vereda El Líbano no acepta que se hagan los trabajos aquí. La Ruta del Cacao nos tiene bastante afectados en temas ambientales, y ahora nos van a acabar la vereda con ese relleno" manifestó el presidente de la JAC.

Justamente la comunidad de la vereda El Líbano está hoy (domingo) en audiencia pública convocada por la Anla ya que manifiestan que los trabajos de la concesión vial Ruta del Cacao han causado graves daños ambientales como por ejemplo que se han secado dos quebradas.

Así pues que no permitirán el comienzo de nuevas obras en esas zonas verdes.