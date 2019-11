“Yo fui quien más duró en la participación activa del gremio cafetero"

El abogado manizaleño, Mario Gómez Estrada, falleció hoy en la ciudad de Bogotá, él representó a Caldas ante el Comité Nacional de Cafeteros entre 1983 y 2013 y ocupó otros cargos como Procurador General del Departamento, Secretario General de la Gobernación, Gerente de la Corporación Central de Ahorro y Vivienda en Manizales, Gerente del Banco Central Hipotecario de Manizales y de la Compañía Agrícola de Seguros para Caldas, Quindío y Risaralda y Presidente del Comité Intergremial de Caldas.

“Después de 33 años, yo fui y creo que voy a tener que cargar ese record, la persona que más duró en la participación activa del gremio cafetero y activa porque por supuesto que yo nunca me quedé callado y dije lo que tenía que decir en beneficio de los cafeteros y en defensa de los mismos”. Dijo en una última entrevista concedida a la periodista Mariela Márquez para el libro Personalidad, liderazgo y café, de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas.

Gómez Estrada fue hijo del caldense César Gómez Estrada, quien desempeñó como Gobernador de Caldas, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Ministro de Justicia y de la manizaleña Mario Gómez Estrada, estuvo casado con Casado con Gloria Giraldo Gutiérrez con quien tuvo a sus hijas Alejandra y Valeria Gómez Giraldo

“Para la usanza de la época era casi increíble que una persona de 36 años fuera miembro del Comité de Cafeteros y lo fui, estuve en la vida en juntas directivas de altísimo nivel en Bogotá, entonces privilegiado porque pude vivir la vida provinciana que tanto me gusta, montar a caballo, tomar aguardientico, estar con mis amigos, disfrutar de la finca al máximo … Cuando uno es inquieto y no le da miedo participar ni pena, se preocupa por los temas, pues uno va haciendo como una cosa que no se ve mucho, pero si empiezan unas relaciones que francamente duran toda la vida”. Señaló Gómez Estrada.

Pronunciamientos:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Mario Gómez Estrada; deja inmenso legado de servicio al país y en especial a los cafeteros que representó con dignidad y compromiso. Caldas pierde un gran líder. A sus familiares y amigos saludos de condolencia. Que Mario descanse en paz”. Guido Echeverri Piedrahíta, gobernador de Caldas.

"Una triste noticia para los caficultores caldense, para los caficultores colombianos y para el país, porque siempre como dirigente cafetero, comprometido como ninguno, con unos argumentos contundentes, estudioso de la caficultura y sus problemas. Es una gran pérdida". Eugenio Vélez, directivo del Comité de Cafeteros de Caldas

Reconocimientos y distinciones

El abogado, egresado de la Universidad de Caldas, fue reconocido en 1983 como el Ejecutivo Joven del Año por la Cámara Junior de Manizales, en 1993 recibió el Escudo de Armas del Ejército Nacional Batallón Ayacucho, fue condecorado en 1998 por el Departamento de Policía Caldas y ese mismo año Fenalco lo exalta con la distinción Mercurio de Oro, y en 1999 la Cámara de Comercio de Manizales le concede la Medalla al Mérito, entre otras distinciones

En el 2013 recibió le fue otorgada por la Gobernación de Caldas la Orden “Alejandro Gutiérrez” en la categoría “La Gran Cruz de la Orden”, creada para enaltecer los ciudadanos que sean merecedores de gratitud del pueblo Caldense, en reconocimiento a sus méritos y ejemplares servicios prestados al Departamento y al País y recibió también por parte del Comité de Cafeteros de Caldas su principal distinción, la medalla Honor al Mérito Cafetero “Pedro Uribe Mejía”, institucionalizada por el Comité Departamental con el propósito de reconocer y exaltar a los líderes cafeteros que han dedicado su vida al servicio del Gremio y de la Región.

En 2015 por su trayectoria de más de 30 años como Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros lo distinguió con la Medalla “Manuel Mejía” en la categoría Oro Extraordinaria, la máxima distinción del gremio para exaltar a quienes han prestado destacados servicios a la industria cafetera colombiana.

