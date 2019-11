VIDEO: La UIS continuará en jornada de protestas

Con la participación de más de 2000 estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas del área metropolitana de Bucaramanga terminó el cacerolazo sin ningún tipo de alteración de orden público.

Los más de 20 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander manifestaron que completarán su tercera jornada de protestas con una marcha este sábado a las dos de la tarde que han denominado la biciclatón.

Luis Suárez, representante estudiantil indicó que "no hay ninguna clase de respuestas contundente a alas exigencias que nosotros le hacíamos al gobierno por eso hemos dicho, el paro continúa y nosotros seguimos en las calles y si la gente sale nosotros los respaldaremos".

Durante este fin de semana los estudiantes realizarán dos jornadas de marchas. La primera de ellas este sábado a las dos de la tarde donde desde la UIS esperan salir a una biciclatón y llegar hasta el municipio de Floridablanca.

La segunda marcha está programada para el domingo donde con lo que denominaron una 'empelonatón' esperan concentrarse en la estación de Metrolínea UIS.

Con esta semana los estudiantes de la UIS ya completarían casi dos meses en receso académico. Las jornadas de protesta por parte de los estudiantes aún no termina y lo que han dicho es que esperan que el gobierno entable conversaciones en nuevas mesas con los diferentes sectores como el educativo.