Violencia en frontera y Catatumbo aumenta número de desplazados

Los últimos hechos violentos en el departamento están generando mayor desplazamiento de las comunidades hacia la ciudad de Cúcuta, por lo que los organismos encargados de la atención de estas personas están haciendo el llamado al gobierno nacional para adoptar medidas que permitan mitigar este fenómeno.

A pesar de los recursos destinados para este proceso, la atención se está quedando corta y se aumenta cada día el número de desplazados y víctimas del conflicto que llegan a la región.

Yesenia Paola Mora Ortega secretaria de posconflicto y cultura de paz de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se requiere una atención especial a esta región en el oriente del país.

“Tristemente el número de víctimas no baja, al contrario cada día sube más y es por el tema de los enfrentamientos que se presentan en el Catatumbo, Cúcuta es una ciudad netamente receptora porque nosotros no producimos muchas víctimas, pero es triste pero no bajan las cifras, entre más pasan los días más víctimas tenemos en el municipio de San José de Cúcuta, nos sentimos totalmente abandonados y hablo de la ciudad porque todos los recursos son enviados para el Catatumbo” dijo la funcionaria.

Mora Ortega indicó que se entiende que la mayor problemática se genera al norte del departamento, pero que los recursos también deben llegar a la ciudad porque en esta es donde se atienden a las víctimas.