El llamado de atención de Manolo Azuero a Iván Duque

Un llamado fuerte hizo Manuel Francisco Azuero, alcalde de Bucaramanga al presidente de Colombia , Iván Duque, para que deje de conectarse a través de una pantalla y le hable a los colombianos.

Dijo que es bueno que ya venga a Bucaramanga a que escuche a la comunidad sobre todo lo que sucede alrededor del páramo de Santurbán.

Dijo que se siente ignorado con las acciones que ha tomado el presidente frente a esta temática ambiental.

"El presidente tiene que escuchar el país y no a través de un programa de televisión y no a través de talleres formateados para venir a decir todo lo bueno , a través de un diálogo sincero. Un ejemplo, es en Bucaramanga, él , no a través de delegados y respuestas formateadas, que venga a hablar del páramo de Santurbán, porque nos sentimos ignorados y despreciados por el presidente de la República, se lo digo yo, yo no soy el importante, es mi cargo que representa la institución, me siento ignorado. Le escribo una carta para que nos dé explicaciones y rectifique el nombramiento del ministro de Ambiente de Alberto Carrasquilla y me responde una secretaria de la Casa de Nariño, lo digo con respeto , con una respuesta inocua , inútil. Cómo se sentirá el resto de Colombia, que demuestra su talante democrático, venga a Bucaramanga y escúchenos, escuche a las autoridades ambientales, a los científicos que le piden que cuide el agua de Bucaramanga", dijo el mandatario.

Este pronunciamiento lo hizo, luego de que más de 21.000 personas en Bucaramanga pidieran por enésima un cambio con el ministro de Ambiente Ad Hoc para el proceso de licenciamiento de proyecto de Minesa.

