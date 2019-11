Continúan las lluvias en Bucaramanga

En la madrugada del viernes los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga amanecieron con fuertes lluvias. Según las autoridades esto es una ratificación de la segunda temporada ya mencionada y que esta semana y la siguiente serán la de los picos más altos.

Según el director de Gestión de Riesgo de Bucaramanga, las precipitaciones en la ciudad fueron variadas en los diferentes sectores.

“El comportamiento de las lluvias en la madrugada de hoy ha sido variadas, en la zona norte en la estación del playón arroja entre la 1:45 a.m y a las 5 de la mañana ha caído aproximadamente 28 milimetros, en la estación de la alcaldía de Bucaramanga el comportamiento entre las 3:00 am y 5:00 am ha sido de 25 milímetros”

A pesar de la presencia de las torrenciales lluvias las autoridades no reportaron afectación alguna.

