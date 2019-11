Carlos Caicedo pide medida cautelar por agresión de Álvaro Cotes

Luego de una agitada discusión entre Carlos Caicedo y Álvaro Cotes Vives, ocurrida en el aeropuerto de Bogotá, el dirigente político del Magdalena radicó una denuncia ante la Fiscalía y la Policía para que investiguen al empresario samario por agredirlo físicamente y amenazarlo de muerte.

“El señor (Álvaro Cotes Vives) es una persona agresiva, presenté una querella policiva y espero un amparo para evitar que él se me acerque, me preocupa también la seguridad de mis hijos, yo he denunciado seis veces penalmente a este señor y no ocurre nada”, dijo Carlos Caicedo a Caracol Radio.

En sus redes sociales, el gobernador electo de Magdalena también se pronunció: “Nuevamente amenazas de muerte, invitación a pelear, afirmaciones injuriosas y calumniosas delante de decenas de personas. Llamo a la @UNPColombia, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol a prestar atención esta situación de mayor gravedad. Lo hago a él responsable de cualquier atentado contra mi vida y la de mi familia. Espero las autoridades actúen a tiempo antes que se suceda un hecho que no se pueda remediar contra mi integridad. @DefensoriaCol @PoliciaColombia @UNPColombia @FiscaliaCol”, fue lo trinado por el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo.

El próximo mandatario departamental detalló lo que considera son las causas de la discusión: “Me agrede no solo por los resultados electorales sino por las denuncias que hicimos por el desfalco de la Vía de la Prosperidad o la manera como han empobrecido el departamento. Fui agredido con un puño en la cara. No es la primera vez (…) me había amenazado con arma de fuego, me amenaza con matarme”, dijo el hoy electo gobernador del Magdalena.

De acuerdo con Carlos Caicedo, ha denunciado a Cotes seis veces sin recibir ninguna respuesta.

Luego de que se presentara una grave discusión durante la noche de este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado entre Carlos Caicedo, el gobernador electo del Magdalena y Álvaro Cotes, uno de los políticos con más influencia en esa región del país, Caicedo le contó a Caracol Radio que Cotes lo golpeó en la cara y estaba aparentemente en estado de embriaguez.

“A las 7 de la noche nos habíamos desplazado para tomar un vuelo Bogotá - Santa Marta con mi hija que estudia en Bogotá. Cotes estaba merodeando en la sala 85, tenía un whisky en la mano y el señor se me acercó, me pegó un puño en la cara, me dijo que había ganado con ayuda de las Farc y yo llamé a las autoridades para que lo identificaran”, explicó el Gobernador.

De igual manera señaló que hace año y medio, Cotes lo increpó con un arma de fuego.

“El hecho sucedió en la zona rural de Santa Marta, estábamos almorzando en el mismo sitio, cuando yo me retiré, me detuvo y sacó una pistola que cargaba en su bermuda, en ese momento llegó su hermana y lo controló”, dijo Caicedo.

El gobernador electo también hizo un llamado a las autoridades para que refuercen su seguridad, “ya he denunciado a Cotes seis veces y no se ha hecho nada”, afirmó.

