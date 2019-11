Carlos Caicedo pide investigación por agresión de Álvaro Cotes

Luego de una agitada discusión entre Carlos Caicedo y Álvaro Cotes Vives, ocurrida en el aeropuerto de Bogotá, el dirigente político del Magdalena se ha pronunciado a través de redes sociales para denunciar que fue golpeado por el empresario samario y pedir a la Fiscalía y a la Policía que abran una investigación.

“Nuevamente amenazas de muerte, invitación a pelear, afirmaciones injuriosas y calumniosas delante de decenas de personas. Llamo a la @UNPColombia, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol a prestar atención esta situación de mayor gravedad. Lo hago a él responsable de cualquier atentado contra mi vida y la de mi familia. Espero las autoridades actúen a tiempo antes que se suceda un hecho que no se pueda remediar contra mi integridad. @DefensoriaCol @PoliciaColombia @UNPColombia @FiscaliaCol”, fue lo trinado por el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo.

El próximo mandatario departamental detalló lo que considera son las causas de la discusión: “Me agrede no solo por los resultados electorales sino por las denuncias que hicimos por el desfalco de la Vía de la Prosperidad o la manera como han empobrecido el departamento. Fui agredido con un puño en la cara. No es la primera vez (…) me había amenazado con arma de fuego, me amenaza con matarme”, dijo el hoy electo gobernador del Magdalena.

Por último, Caicedo hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan y “presten atención a esta situación de gravedad”.