Desolado el centro de Medellín en la jornada de paro

Aunque con temor, algunos comerciantes del centro de Medellín, abrieron sus negocios en la jornada de paro.

Caracol Radio hizo un recorrido por la zona del Palo, Oriental y Girardot, y las calles estaban solas.

“Muy poco, no he vendido nada, parece un domingo, esta es la hora que llevaba 100 mil pesos y no llevó nada. Las ventas bajaron un 50 por ciento, hay algo de movilidad”, señalaron algunos comerciantes.

Doña Aide López agregó que: “Muy solo, la venta estaba suave y no he vendido nada…()..a uno está pendiente de alguna cosa, pero uno cierra si pasa algo”.

El sector bancario, almacenes y oficinas, decidieron no abrir para evitar cualquier situación en la jornada.