Policía denuncia que encapuchados saquearon cajeros de la UdeA

Durante los disturbios que se generaron en la tarde de este miércoles 20 de noviembre en las instalaciones de la Universidad de Antioquia sucedieron varios hechos que llamaron la atención de manera preocupante de los estudiantes y las autoridades. El primero tiene que ver con el saqueo de un cajero instalado dentro de la sede educativa, hombres con el rostro cubierto lo destruyeron llevándose todo el efectivo, pero el monto está por establecer.

Los encapuchados, al parecer, utilizaron los disturbios para distraer la atención de las autoridades, estudiantes y demás personal de la institución para cometer el delito.

“Procedieron a violentar un cajero electrónico y hurtándose el dinero que se encontraba allá, de acuerdo a los elementos aportado frente a ese tema, se trata de vándalos y delincuentes encapuchados, que, para distraer la atención de la policía y del Esmad, lanzaron artefactos explosivos improvisados a la avenida Barranquilla y proceder al interior del claustro universitario a hurtarse este cajero electrónico", explicó el coronel Pablo Ruiz, Subcomandante Policía Metropolitana.

La policía también evidenció la instalación de varios artefactos presuntamente explosivos en varios puntos de la universidad como, porterías y demás zonas abiertas y cerradas, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa.

“Instalaron, al parecer unos artefactos explosivos improvisados en los postes, en los bloques administrativos y unas aulas. Amenazaron e intimidaron a algunos estudiantes para que desalojaran esos bloques”, agregó el oficial.

Esta situación fue rechazada de inmediato por las personas que estaban en el campus haciendo labores artísticas y preparando algunas pancartas para la marcha de este jueves 21 de noviembre, debido a que fueron agredidos por los encapuchados, situación que tomaron como un hecho anómalo y extraño, porque dicen, no es el actuar de los encapuchados de la U.de.A, aseguraron, que estas personas eran externas a la universidad, calificándolos como infiltrados.

“En mi caso particular que estoy en contra de la violencia, pienso que nos afectan de un amanera enorme y se los hemos dicho, se han presentado los espacios para dialogar con ellos y hemos sido claros, ustedes no representan a la mayoría del estudiantado de Antioquia y Colombia”, dijo Jennifer Mejía, estudiante de la UdeA.

El accionar de los estudiantes fue aplaudido por todas las autoridades, uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien desatacó que la misma comunidad educativa haya rechazado las acciones criminales y evitado otras acciones vandálicas y daños mayores.

“Me alegrado también y me complace ver como un grupo de universitarios, estudiantes de la Universidad de Antioquia, ellos mismos protestaron contra los violentos que querían generar más desmanes, y justamente los fueron expulsando del lugar. Yo estuve hablando con el rector de la universidad donde el mismo me explicó la gravedad de los que estaba sucediendo adentro”, destacó el primer mandatario.

Aunque quedó la duda de quiénes eran los encapuchados, el secretario de seguridad le solicitó a la comunidad del alma mater denunciar estas personas en caso de que los reconozcan para poderlos judicializar.