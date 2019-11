Comerciantes de La Parada afectados por cierre de frontera

El cierre de frontera durante 48 horas que decreto el gobierno nacional por las movilizaciones del jueves 21 de noviembre, ha generado un grave detrimento en las finanzas de los comerciantes apostados al lado de la línea divisoria entre los dos países.

La falta de transito de los ciudadanos venezolanos que en su mayoría son los que están nutriendo las ventas en el sector de La Parada del municipio de Villa del Rosario, ha generado que no se tengan las ventas que normalmente se hacen.

Raúl Mendigaña uno de los propietarios de un establecimiento de abarrotes, le dijo a Caracol Radio que “el gobierno toma estas medidas y no piensa en el pueblo si no en el mismo bienestar de los políticos, venimos de unas elecciones en donde también se cerró la frontera y hemos tenido muchas pérdidas durante los últimos meses, no es justo que nos hagan estos”.

Por su parte Yorley Martínez una de las que se dedican al cambio de divisas, le afirmó a Caracol Radio que “a nosotros no ha afectado esta situación porque a nadie le hacemos este cambio, si nosotros estamos afectados imaginases las casas de cambio que deben pagar salarios y arriendo, necesitamos que se abra la frontera lo más pronto posible”.

Las autoridades han redoblado la vigilancia en la línea limítrofe, especialmente por las llamadas trochas en donde los venezolanos están buscando llegar a Colombia. Los puentes serán abiertos nuevamente el viernes desde las 5 de la mañana.