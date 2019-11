El DATT con saldo rojo y Concejo estudia la aprobación de su presupuesto

Con lupa para no incurrir en un posible detrimento patrimonial, los concejales de Cartagena estudian el presupuesto de más de $39.398 millones que solicitó la dirección del Departamento de Transito y Transportes para sus gastos e inversiones en la vigencia del 2020.

Para los concejales es preocupante que la función misional del DATT, esté en manos de particulares a través de concesiones y APP, que indican una privatización de las funciones públicas.

El Concejal de la bancada de la U, César Pion González, pidió a la administración distrital y a la comisión de empalme del Alcalde electo, William Dau, revisar las funciones y el estado financiero actual del Departamento administrativo de Tránsito y transporte antes de aprobar su presupuesto para 2020.

Pión explicó que la caducidad de algunas concesiones ha provocado una inestabilidad financiera dentro de esa entidad por lo cual se podría incurrir en un detrimento si se aprueba dicho presupuesto.

"Aprobar un presupuesto para el Datt en las condiciones en que se presenta podría desembocar en un detrimento. Por eso le hemos pedido a la administración distrital que junto con el empalme del nuevo Alcalde se deje por sentado las soluciones para este tema" señaló.

El Concejal liberal Javier Curi Osorio destacó que la contratación directa con las concesiones no han sido lo mejor para resolver la situación de la entidad, indicó que la privatización de los servicios en un 100%, no es aconsejable. Aseguró que una de las causas del déficit del DATT, fue el mal manejo que se hizo al proceso de la concesión de Circulemos en el año 2018, que se debió acompañar de un estudio o diagnóstico que determinará unas recomendaciones. Pero se hizo una contratación directa con un particular y se vinieron en descenso los ingresos del DATT.

La concejal de la U, Duvinia Torres Cohen, solicitó claridad en las cifras del informe, ya que haciendo las sumatorias, el DATT, no ejecutó $39 mil millones, sino $42 mil millones. Solicitó información sobre la contratación que viene en camino con otra APP.