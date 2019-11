La plaza de mercado central trabajará hoy con normalidad

La Plaza de Mercado Central informó que hoy funcionará de manera normal, pese a la gran marcha que está convocada en la ciudad.

Según Abdul Castillo presidente del consejo de administración, la idea es laborar la jornada completa hasta las 6:00 de la tarde; sin embargo, si se llegaran a presentar hechos de alteración no descartan cerrar.

Rama judicial y taxistas también participarán de marcha

"En las anteriores marchas con nosotros no se han metido por lo que no vemos la necesidad de no abrir, vamos a tener normalidad. Pedimos refuerzos, tenemos ubicados los extintores en sitios estratégicos", dijo Castillo.

De los 1.200 locales en funcionamiento que tiene el lugar se espera que hoy por lo menos se abran más de 70%, teniendo en cuenta que algunos propietarios manifestaron no trabajar, para preservar su integridad.