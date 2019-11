Comerciantes y pequeños productores campesinos de Boyacá, no saldrán a Paro

En las plazas de mercado principales de Boyacá, los pequeños cultivadores expresaron que si un paro llega a prolongarse en esta época, será nefasto para su economía.

José Muñoz, líder de los comerciantes de las centrales de abastos en Tunja, asegura que respetan pero que no saldrán a paro: “no van a entrar porque es que hay una sobre oferta de productos en esta temporada, y a la gente del campo es a la que más va a afectar un paro, así nos lo han hecho saber los pequeños productores”.

Agregó que “tras de que esta barata la papa y productos como la mandarina el plátano y la papaya, por nombrar algunos, con un paro que se complique, ellos ¿a quién le van a vender?, será difícil, entonces, si se llega a prolongar un paro, los grandes afectados serán: el cosechero y el pequeño campesino, que no tienen un sueldo, que no tienen pensiones ni liquidaciones, y que les toca trabajar al diario para subsistir, ellos y sus familias, además porque ya tienen antecedentes de paros que los ha arruinado a muchos, y no es justo que el sacrificio de nuestros campesinos se vea afectado por manifestaciones violentas”.

Sin embargo, en las ciudades de Sogamoso y de Chiquinquirá, algunos integrantes de ‘Dignidad Agropecuaria’, sí planean participar en las concentraciones y protestas del jueves 21 de noviembre.

Este jueves es el día de mayor tráfico en las plazas de mercado de Tunja, y los comerciantes y pequeños campesinos, le piden a los manifestantes que la protesta sea pacifica para no afectar el bolsillo de miles de agricultores.