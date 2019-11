Colegio Mayor de Antioquia suspende a su rector por 5 meses

En una decisión que tomó el Consejo Directivo Extraordinario el Colegio Mayor de Antioquia, presidido por la secretaria de Educación de Medellín, Luz Marcela Omaña Gómez, se acató la decisión de la Personería de Medellín de sancionar por cinco meses al rector Arteaga Velásquez, y al actual docente Ricardo Alberto Robles Torres, quien era director de la extensión académica y proyección social de la institución.

La decisión se tomó debido a que el actual rector Bernardo Arteaga firmó, en el año 2013, un contrato por un monto de 437 millones 250 mil pesos, con un proveedor que no cumplía requisitos legales. Según la Personería de Medellín no validaron que la Corporación Fuerza Activa tuviera idoneidad y experiencia para la ejecución del objeto del contrato, que era transporte público, debido a que la empresa no estaba habilitada como empresa para la prestación del servicio de transporte.

Ante estas pruebas, la Personería pidió la suspensión del ejercicio del cargo por cinco meses, por considerar la actuación como una falta gravísima, de conformidad con el artículo 47 del Código Único Disciplinario.

Mientras se cumple la suspensión, fue designado como rector encargado el Secretario General, Juan David Gómez Flórez.

