Ninguna ciudad necesita militarización para una movilización: Claudia López

Días después que el senador Gustavo Petro le pidiera a la alcaldesa electa de Bogotá que se manifestara sobre la jornada de paro, Claudia López decidió romper su silencio en el marco del Congreso de la Infraestructura que se desarrolla en Cartagena.

Frente a las críticas de la ciudadanía por la gran presencia de militares en algunas calles de la Capital de la República, la alcaldesa electa sostuvo que dentro de las funciones constitucionales del Ejército Nacional no está atender movilizaciones sociales.

"Un gobierno no puede temerle a los ciudadanos y a sus legítimas demandas de cambio o de crítica. No cometamos un error, ni Bogotá, ni ninguna ciudad de Colombia, necesita militarización para una movilización social legítima. No actuemos con la lógica de que algo grave va a pasar", aseguró López.

La alcaldesa electa de Bogotá invitó a la opinión pública a no infundir temor por la jornada de paro nacional que se adelantará este jueves en todo el país.

"Yo creo que los ciudadanos nos están pidiendo es que los escuchemos con respeto y que no infundemos temor. La gente necesita resultados de empleo, educación, seguridad o de vida digna, para eso debemos trabajar en conjunto las autoridades locales y nacionales. Transmitamos esperanza en lugar de miedo", manifestó la mandataria.

La alcaldesa electa confirmó que hará presencia en las movilizaciones de Bogotá sobre horas del mediodía.