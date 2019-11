Listas las medidas de seguridad para Cali y el Valle durante el paro del 21

En un consejo de seguridad en Cali, las autoridades ultimaron las medidas de seguridad para el paro nacional.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dio un parte de tranquilidad y le solicitó a los caleños buen comportamiento durante la jornada “Cali tiene que ser un muestrario en el país, de que así como somos los de mayores homicidios somos los de mejor comportamiento, estamos disminuyendo los homicidios y vamos a disminuir la violencia en la protesta, la protesta es sana, es importante para la democracia”

Reafirmó el alcalde que no se ha tomado ninguna medida distinta a la restricción del porte de armas que comienza a regir desde las 6:00 de la tarde del 20 de noviembre hasta el 22 de noviembre a las 6:00 de la tarde.

En cuanto a la movilidad se precisó que el servicio del MIO se va a prestar normalmente, hasta donde lo permita la dinámica de la protestas, puede ser que se interrumpa en algunos momentos.

En cuanto a los que pedían decretar el no pico y placa, el alcalde respondió “es absurdo quitar el pico y placa, si no van a haber carros andando, para qué pico y placa, ley seca tampoco, no tome mucho y hágale tranquilo”.

Por otra parte, el secretario de seguridad Andrés Villamizar, dijo que hay una perfecta articulación entre el gobierno nacional, la gobernación y la fuerza pública, si llega a haber alguna alteración del orden público “estamos preparados para contrarrestarlo”.

También dijo que hay un dispositivo especial de 1200 policías para garantizar la seguridad de quienes protestan y de quienes no, hay 217 hombres del Ejército en apoyo, si la protesta lo requiere y dos fiscales si se requiere alguna clase de legalización. Además recordó que la marcha es legal, pero el bloqueo de vías no.

Recomendó no creer en cadenas falsas distribuidas por las redes sociales, y aseguró que no hay vandalismo ni amenaza de desmanes.

Coronel Miguel Ángel Botia, Comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que tendrán el apoyo de dos helicópteros y drones para monitorear el espacio aéreo desde las 5 de la mañana y durante el día en las 15 concentraciones 7 movilizaciones programadas.

Añadió que cada punto de concentración tendrá un grupo de mediación con integrantes de sindicatos, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad, para coordinar atención ante cualquier inconveniente que se pueda presentar.

Finalmente el Coronel Roger Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, expresó que hay 3200 hombres distribuidos en el Valle del Cauca y 217 en Cali para garantizar la seguridad en el departamento.