Allanamientos en Cali se llevaron a cabo con motivos del paro nacional

Fueron 4 órdenes de allanamiento las que se realizaron en la capital del Valle del Cauca en coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a algunos domicilios de personas, quienes, según el secretario de gobierno del Valle, Jesús Antonio García, una investigación había hecho presumir que tendrían implementos con el objetivo de instigar la protesta del 21 de noviembre.

Entre estas personas se encuentra un estudiante de la Universidad del Valle, quien solicitó omitir su nombre públicamente, pero contó con detalle cómo vivió el momento en el cual la policía llegó a su vivienda.

Dijo que antes de las 6 de la mañana se levantó a pasear con el perro, al regresar se encontró con cinco policías afuera de la casa que no le permitían entrar y le dijeron que estaban haciendo un allanamiento “yo le digo que sí están haciendo eso, pues tienen que dejarme ingresar, porque yo tengo que ver qué es lo que están haciendo” después de un rato un oficial se asoma por la ventana del segundo piso y le dice que entre “me quitan la cédula, ingreso, pido la orden, no me la entregan, sólo me leen la carta la carta que dice que era un allanamiento preventivo por los cargos de porte y fabricación de explosivos armas químicas y biológicas y atómicas”.

El estudiante dice que le revisaron toda la casa y le dañaron la chapa de la puerta, y al final no encontraron nada, pues no había nada que encontrar, manifiesta el joven, luego firma un documento en el que consta que así fue.

El estudiante manifestó que está buscando adelantar las gestiones jurídicas ante dichas diligencias judiciales.

El abogado penal Elmer Montaña, manifestó que este procedimiento se dio de manera irregular “este tipo de diligencia de allanamiento y registro constituye una gravísima afectación de los derechos fundamentales de las personas, por lo tanto el ciudadano que resulta afectado con una medida de esta naturaleza, tiene el derecho a conocer de manera directa el contenido de las mismas para verificar la fecha de expedición la autoridad que fue comisionada para realizar el cateo, el área donde esté se debe llevar a cabo, el objetivo que se persigue y la autoridad competente que expidió la orden. No hacerlo representa una irregularidad y una vulneración de los derechos que tienen las personas a conocer el contenido de las decisiones judiciales que las afectan”.

Estas diligencias se realizaron en Bogotá, Medellín y Cali, forman parte de una estrategia a la que las autoridades incluyen restricciones de acceso a zonas oficiales, controles permanentes a espacios comerciales y retenes en las vías de acceso a la capital del Valle para registrar vehículos que ingresan a la ciudad.