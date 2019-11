Controversia entre Federico Gutiérrez y Luis Pérez por Ley Seca

No tardó mucho el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en salirle al paso al anuncio del Gobernador de Antioquia sobre decretar la ley seca en todo el departamento durante la manifestación social de este jueves 21 de noviembre; explicó el mandatario que hasta el momento no está confirmado que la medida aplique en la capital Antioqueña.

De acuerdo con Gutiérrez Zuluaga primero deben conocerse las rutas de Movilización en Medellín y luego tomar las decisiones que garanticen el control del orden público durante las marchas.

“Supe que el gobernador tomó unas decisiones en el consejo de seguridad de esta mañana, pero con él no he hablado, el gobernador no me ha dicho nada”, respondió el alcalde al ser consultado sobre el decreto de ley seca.

Sin embargo, previamente el gobernador había enfatizado en que tiene la facultad de, vía decreto, hacer regir la medida en todo el territorio departamental incluyendo la capital.

“La información que tenemos es que el Gobernador tiene en este caso la potestad para tomar estas medidas y la decisión que hemos tomado es para todo el departamento”, concluyó Pérez Gutiérrez.

En conversación con Caracol Radio Medellín, el secretario de seguridad Andrés Tobón, aseguró tambien que hasta ahora no se ha tomado la decisión sobre el decreto de la ley seca para la ciudad.