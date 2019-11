Alcalde de Cúcuta no comparte idea de cierre de frontera por las marchas

La medida que está siendo estudiada por el gobierno nacional de un posible cierre de frontera durante 24 horas para evitar que se infiltren ciudadanos extranjeros en las marchas de este jueves 21 de noviembre, no ha sido compartida por varios de los sectores económicos y políticos de Cúcuta.

El principal detractor de esta medida es el alcalde de la ciudad quien ha indicado que esto genera más inconvenientes para la ciudadanía que beneficios, y por esto le ha pedido al gobierno nacional no tomar esta medida que afecta la economía de la región.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es entendible que se quiera garantizar la seguridad de las movilizaciones pero que no se debe sacrificar la situación de otros que subsisten de esta dinámica fronteriza.

“Yo no comparto el cierre de la frontera, la problemática se debe a una política pública de carácter nacional, los jóvenes marcharan por que se han dicho muchas cosas de las reformas estructurales en el orden nacional, todo esto se le presentara a los senadores de la república, yo no comparto esto porque mucha gente vive de ingresar a Cúcuta a comprar productos y los comerciantes en esta crisis pues vendemos, es mucho lo que pueden dejar de percibir los comerciantes por el cierre de la frontera, hay que es estar muy vigilantes de esas marchas, no dejar infiltrar a personas que vengan a generar desordenes en Cúcuta y ahí es donde tienen que estar las autoridades, yo como alcalde de la ciudad no comparto la misiva que le mando el gobernador de Norte de Santander al gobierno nacional para el cierre de la frontera” dijo el alcalde.

Rojas Ayala indicó que por ahora continuaran las medidas adoptadas como la ley seca durante las 00:00 de este miércoles hasta las 00:00 del jueves para evitar inconvenientes con la ingesta de alcohol.