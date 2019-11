Polémica por retraso y presunto sobrecosto en la construcción del Megacable

En un debate que tuvo lugar en el Concejo de Pereira, la concejala por el Polo Democrático, Adriana González, calificó como alarmantes unas presuntas irregularidades que encontró en el informe de interventoría del proyecto de infraestructura más importante de la ciudad.

Según sus hallazgos, habrían retrasos en las obras de construcción y el Megacable solo podrá ser inaugurado hasta mediados del 2020; además, alertó de un posible sobrecosto cercano a los 10 mil millones de pesos y aseguró que algunas partes de la obra deben ser revisadas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Por su parte, el gerente del proyecto Megacable, Juan Guillermo Ángel, indicó que estas denuncias no son más que una estrategia de oposición del partido Polo Democrático; no obstante, reconoció que la obra no estará lista en los tiempos estimados.

Además, pidió no generar pánico entre los ciudadanos para que tengan la plena confianza de usar este proyecto de movilidad.

En contraste, la concejala González solicitó a los entes de control poner la lupa en el Megacable de Pereira para evitar que se sigan registrando estas presuntas irregularidades.