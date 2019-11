VIDEO: Estudiantes UIS denuncian agresiones de campesinos

El hecho se presentó en la noche de este domingo donde el grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander llegó al municipio de Suratá y allí varios campesinos obstaculizaron el paso justificando que no podían seguir su caminata hacia California.

Según el estudiante Óscar Bolívar ya que no permitirían que ese gran número de personas ingresara a la reserva para arrojar basuras a las lagunas y dañarán el ecosistema.

"Llegamos al sector conocido como 'Uña de Gato' y un grupo como de 25 campesinos se hicieron a mitad del camino y nos nos dejaron pasar. Tenemos constancia de que ni la Policía nos agredió porque nosotros no llegamos ofendiendo a nadie. Por el contrario, campesinos con palos y piedras nos pegaron. Hay tres estudiantes heridos. Cabe resaltar que no estamos en contra de los mineros tradicionales, si no de la megaminería".

Los marchantes se encuentran en el municipio de California y esperan llegar a la parte más alta del páramo antes de retornar a sus actividades académicas.

Los más de 25.000 estudiantes de la UIS retornarán hoy lunes a sus actividades académicas luego de varias reuniones y de llegar a un acuerdo con el Consejo Académico.

