Cartagena se goza sus Juegos Nacionales Bicentenario 2019

Pasada la inauguración de los juegos y con la puesta en marcha de las competencias, los escenarios han sido visitados por cartageneros y muchas personas que acompañan a las delegaciones deportivas.

Uno de los que no se ha perdido detalle alguno de las competencias es el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, quien este sábado disfrutó el vibrante partido de béisbol entre las novenas de Bolívar y Córdoba que ganaron los jugadores de casa.

"Se disfrutó de un buen partido y también hemos recibido muy buenos comentarios del estadio Once de Noviembre Abel Leal. Hicimos un gran esfuerzo para tener todos los escenarios como deben tenerlos nuestros deportistas", dijo.

Señaló que el deporte es unión y por ello invitó a los cartageneros a seguir viniendo a observar las competencias y que lo hagan en familia. Esto motiva a los muchachos, que en un futuro pueden representar los colores de Cartagena en las distintas disciplinas deportivas.

Paralelo a lo deportivo, los Juegos Nacionales y Paranacionales Bicentenario también han permitido que muchas familias puedan trabajar durante estas justas deportivas.

"Es muy bueno ver como mucha gente gana con estos juegos. Me llama la atención ver que muchas personas, aún familias, están trabajando, vendiendo toda clase de productos, alimentos. Esto es bueno porque permite que puedan conseguir recursos para sus necesidades", señaló Anyeli González, una cartagenera que disfrutó de las competencias que se desarrollaron durante la noche del sábado en el Complejo Acuático.

Concepción Marrugo también llegó a este escenario en compañía de su hijo, su nieto y su nuera. Contó que es "fantástico poder llegar a estos escenarios, que están en muy buenas condiciones, y disfrutar de estas competencias deportivas, en un ambiente familiar".

Roberto Simancas llegó al Complejo Acuático con su familia a gozar de esta fiesta deportiva. "Vine con mi familia y especialmente con mi hija porque le gusta la natación y para que vea a los deportistas, los esfuerzos que hacen para lograr ganar las competencias y los retos que la vida nos pone en el camino", señaló.

Para Carlos Marín es "magnífico que se hayan iniciado estos juegos que estábamos esperando y me gusta que loa escenarios están muy bonitos", comentó.

Para Mateo Gómez, deportista de Water Polo e integrante de la delegación de Risaralda, señaló que está muy contento de estar en Cartagena, con estos escenarios tan bonitos y por este caluroso recibimiento de la gente".

Señaló que como equipo están preparados para mejorar el ranking y la meta es superar la participación de los juegos anteriores que quedaron de sextos. "Queremos superarnos y ocupar la quinta o cuarta casilla en la medallería. Cada deportista tiene la tarea de conseguir el mayor número de medallas posibles", indicó.

Además, expresó que están viviendo una gran fiesta al poder competir y también sacar el tiempo para disfrutar del mar y de esta ciudad tan hermosa y llena de historia.

Moisés Salgado Cassiani siente satisfacción al ver que por fin se acordaron del Once de Noviembre, este emblemático estadio, templo del béisbol en Bolívar y el país. "Este estadio no tenía porque estar abandonado y al llegar y verlo me ha encantado como quedó con las remodelaciones que le hicieron".

Como conocedor del béisbol, expresó que el escenario está dispuesto para que se desarrollen los juegos en estos nacionales.

Por último, el alcalde Pereira Caballero reiteró la invitación de asistir a todos los escenarios a disfrutar de esta gran fiesta deportiva.